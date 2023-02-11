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Марина Лобова: Мой сын мечтал защищать семью от врагов

  • 11.02.2023, 20:11
Марина Лобова: Мой сын мечтал защищать семью от врагов
Марина Лобова
Фото: charter97.org

Мама погибшего добровольца поблагодарила всех, кто помог их семье.

Сегодня в Варшаве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, который погиб в Украине. Во время церемонии с трогательной речью выступила мать Эдуарда Марина Лобова:

- Дорогой мой сынок, тебе выпал короткий жизненный путь. Но твоя мечта стать профессиональным военным сбылась. Ты мечтал защищать семью от врагов и, к сожалению, погиб с оружием в руках. Мы гордимся тобой. Ты - герой, вечная тебе слава, сынок. Хочу поблагодарить всех, кто помог нашей семье. Я, к сожалению, не могу перечислить всех вас, ведь это бы заняло много времени. Особенно хочу поблагодарить посла Польши в Беларуси.

Он добился разрешения похоронить нашего сына в Польше, в Варшаве. Я хотела бы чаще бывать у моего сына на могилке. Хочу пожелать Украине быстрее добиться независимости, так как мой сын всегда мечтал видеть Беларусь и Украину независимой. Спи спокойно сынок. Ты навсегда останешься в нашем сердце и мыслях. Спи спокойно.

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