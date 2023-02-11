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Турецко-армянскую границу открыли впервые за 35 лет

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  • 11.02.2023, 20:26
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Турецко-армянскую границу открыли впервые за 35 лет
Фото: Getty Images

Армения направила грузовики с гумпомощью в пострадавшие от землетрясения районы.

Сухопутная граница между Арменией и Турцией была открыта впервые за 35 лет на фоне разрушительного землетрясения в районе турецко-сирийской границы. Турецкое информационное агентство Anadolu сообщило в субботу, 11 февраля, что Армения направила пять грузовиков с гуманитарной помощью для людей в зонах землетрясения, пишет dw.com.

«Грузовики с гуманитарной помощью пересекли мост Маргара на (армяно-турецкой. - Ред.) границе и направляются в пострадавший от землетрясения регион», - написал в Twitter пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян.

По данным Anadolu, последний раз переход возле армянского города Маргара был открыт в 1988 году. В то время из Турции в Армению были доставлены гуманитарные грузы после сильнейшего землетрясения в Спитаке, жертвами которого, по различным оценкам, стали от 25 до 45 тысяч человек.

Отношения, омраченные историей и современностью

Отношения между Турцией и Арменией серьезно затруднены из-за различий во взглядах на трагические события в 1915 году, которые во многих странах, в том числе и в Германии, считают геноцидом армян в Османской империи. Турция с таким определением категорически несогласна.

Кроме того, Анкара военными и политическим средствами поддерживает Азербайджан в затянувшемся конфликте вокруг Нагорный Карабах, который в 2020 году вылился в прямое военное столкновение. Жертвами продолжавшейся 44 дня войны с армянской стороны стали 3825 человек, Азербайджан потерял убитыми 2908 человек.

Во время визита в Берлин 7 февраля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян рассказал о прогрессе в переговорах между Ереваном и Анкарой об открытии сухопутной границы.

Число жертв землетрясения превысило 25 тысяч

Общее число жертв мощного землетрясения, произошедшего 6 февраля на юго-востоке Турции и в северной части Сирии, по данным на 11 февраля, превысило 25 тысяч человек. По словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, только в Турции насчитывается 21 848 погибших.

Спасательная операция продолжается, однако надежды найти под обломками выживших все меньше. Оценить ущерб нанесенный стихией пока не представляется возможным.

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