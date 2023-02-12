«Мобики» из Калининграда взбунтовались против главарей «ДНР» 12.02.2023, 9:05

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Российские военные отказались выполнять приказы.

Мобилизованные россияне жалуются на обман со стороны военного руководства и просят спасти их от судьбы «пушечного мяса».

«Граждане Калининградской области», которые были призваны в октябре в рамках так называемой «частичной мобилизации», отказываются выполнять приказы «руководства» формирования» «ДНР», в чьем подчинении оказались.

Обращение захватчиков опубликовал военный журналист Андрей Цаплиенко.

Со слов «мобиков», сначала они были в составе теробороны и охраняли «особо важные объекты» на территории Калининградской области. Позже их отправили в Ростов, потом их неоднократно перебрасывали с места на место, и в итоге они оказались в Донецке.

«Наш батальон передали полностью в распоряжение «ДНР» и переименовали с территориальной обороны в пехоту, т.е. в штурмовики. Мы не отказываемся выполнять поставленные задачи, но мы не подготовлены к штурму, в нашем батальоне уже имеются потери. Командование наше находится далеко от нас, связь практически отсутствует», - жалуются оккупанты.

Они обратились к губернатору Калининградской области с просьбой предпринять какие-то действия, чтобы спасти от ожидающей их «мясорубки».

«Нас в прямом смысле слова ведут на убой. Вчера должны были отправиться на штурм, штурм был не обоснован, просто как пушечное мясо. Штурм района, который не могут взять несколько месяцев. Мы все коллективно отказались. Просим оказать содействие и помощь», - умоляют мобилизованные.

«Мобики» говорят, что в следующий раз им не удастся отказаться от штурма. Однако потом доказать свое участие в боях вряд ли получится: у них нет правильно оформленных военных билетов, нет приказов и распоряжений, нет командировок.

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