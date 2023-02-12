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Под Угледаром ВСУ разгромили еще одну большую колонну войск РФ

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  • 12.02.2023, 11:21
  • 9,746
Под Угледаром ВСУ разгромили еще одну большую колонну войск РФ

Сожжены десятки единиц техники.

Окрестности Угледара становятся братской могилой для российской армии. На этом направлении уничтожена еще одна колонна оккупантов. Детали рассказал в Telegram военный обозреватель Константин Машовец.

«Я так понимаю, россиянам очень хочется переименовать Угледар в Чернобаевку… Не знаю, кто там командует российской группировкой на Угледарском направлении, но делает он это как-то «по-де*ильному».

Очередную автоколонну россиян в с. Никольское, со стороны которого они продолжают пытаться прорваться в Угледар, с боеприпасами и личным составом, украинская арта разнесла «в хлам», - рассказал Машовец.

В результате ударов, по предварительным данным, россияне лишились 12- 13 военных грузовиков, а также пары боевых бронемашин (ББМ), которые охраняли колонну. Число погибших и раненых российских оккупантов уточняется. Судя по всему, потери ВС РФ очень значительны.

Машовец шокирован, что спустя почти год боевых действий российские войска по-прежнему беспечно используют кучные колонны в местах, пристрелянных украинской артиллерией.

«Я понимаю, что приказ есть приказ, но это уже даже не русская рулетка, это какое-то сезонное самоубийство леммингов», - констатировал эксперт.

Как сообщал сайт Charter97.org, ранее ВСУ разгромили под Угледaром четыре колонны армии РФ, уничтожив около 30 танков и бронированной техники врага.

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