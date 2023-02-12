Под Угледаром ВСУ разгромили еще одну большую колонну войск РФ 8 12.02.2023, 11:21

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Сожжены десятки единиц техники.

Окрестности Угледара становятся братской могилой для российской армии. На этом направлении уничтожена еще одна колонна оккупантов. Детали рассказал в Telegram военный обозреватель Константин Машовец.

«Я так понимаю, россиянам очень хочется переименовать Угледар в Чернобаевку… Не знаю, кто там командует российской группировкой на Угледарском направлении, но делает он это как-то «по-де*ильному».

Очередную автоколонну россиян в с. Никольское, со стороны которого они продолжают пытаться прорваться в Угледар, с боеприпасами и личным составом, украинская арта разнесла «в хлам», - рассказал Машовец.

В результате ударов, по предварительным данным, россияне лишились 12- 13 военных грузовиков, а также пары боевых бронемашин (ББМ), которые охраняли колонну. Число погибших и раненых российских оккупантов уточняется. Судя по всему, потери ВС РФ очень значительны.

Машовец шокирован, что спустя почти год боевых действий российские войска по-прежнему беспечно используют кучные колонны в местах, пристрелянных украинской артиллерией.

«Я понимаю, что приказ есть приказ, но это уже даже не русская рулетка, это какое-то сезонное самоубийство леммингов», - констатировал эксперт.

Как сообщал сайт Charter97.org, ранее ВСУ разгромили под Угледaром четыре колонны армии РФ, уничтожив около 30 танков и бронированной техники врага.

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