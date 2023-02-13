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Politico: Под Угледаром разбита элитная бригада оккупантов вместе с командованием

  • 13.02.2023, 8:03
  • 2,388
Politico: Под Угледаром разбита элитная бригада оккупантов вместе с командованием

Также россияне потеряли десятки единиц техники.

155-ая бригада морской пехоты оккупационной армии РФ была вместе с командным составом под Угледаром.

Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает Politico со ссылкой на представителя Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашковского.

Отмечается, что бригада из Владивостока была разбита включительно с командным составом.

«155-ю бригаду уже трижды приходилось доукомплектовывать. Первый раз — после Ирпеня и Бучи, второй раз — после поражения под Донецком. А сейчас почти вся бригада уничтожена под Угледаром», — цитирует издание слова Дмитрашковского.

По его данным, на этом направлении ежедневно погибали 150-300 российских морпехов, а также за неделю было уничтожено около 130 единиц вражеской техники, в том числе 36 танков.

Ранее белорусский боец ВСУ Александр Молчанов рассказал сайту Charter97.org, как были разгромлены войска оккупантов под Угледаром.

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