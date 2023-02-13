На границе с Польшей выросла очередь из легковых автомобилей 1 13.02.2023, 10:13

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Больше автомобилей и на границе с Литвой.

Более 300 автомобилей ожидают выезда в пункте пропуска «Брест» на границе с Польшей.

Больш 100 стоят на белорусско-литовской границе, более 50 из них — в «Привалке», 40 — в «Беняконях», более 20 — в «Лоше», 15 — в «Котловце».

На границе с Латвией нет очередей.

Как писал сайт Charter97.org, польский пункт пропуска «Бобровники» приостановил свою работу.

Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьски.

«Из-за важных интересов государственной безопасности я решил приостановить до дальнейшего уведомления с 10 февраля этого года с 12:00 движение на польско-белорусском погранпереходе в Бобровниках», — сказал он.

Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии.

В Гродненской области теперь не остается пограничных переходов с Польшей. Пункт пропуска «Брузги — Кузница» был закрыт во время кризиса нелегальных мигрантов в 2021 году.

Теперь жители Гродненской области, из-за политики режима Лукашенко, должны ехать в Польшу или через Брестскую область, или через пропуски на границе с Литвой («Бенякони», «Привалка»).

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