В российской армии началась «эпидемия» обморожений 4 13.02.2023, 10:17

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Оккупанты слабо экипированы.

С января среди военнослужащих российских оккупационных войск значительно возросло количество случаев обморожения конечностей.

Как сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке по состоянию на понедельник, 13 февраля, это связано с низким уровнем обеспечения зимним обмундированием.

«Так, в медицинских учреждениях Горловки Донецкой области количество пациентов с таким диагнозом составляет до 30 процентов всех раненых», — говорится в сообщении.

Ранее сайт Charter97.org писал, что под Угледаром была разбита элитная бригада оккупантов вместе с командованием.

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