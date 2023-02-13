«Прямое попадание!»: защитники Бахмута показали, как «обнулили» оккупантов 13.02.2023, 10:51

4,138

Украинские военные сняли бой на видео.

Бахмутское направление уже несколько месяцев подряд остается одним из самых «горячих» на карте войны. Только 12 февраля оккупанты обстреляли из артиллерии, танков и минометов 13 населенных пунктов на этом участке фронта. Несмотря на непрерывные обстрелы и попытки штурмов, украинским защитникам удается отстаивать свои позиции и ликвидировать оккупантов.

Телеграм-канал «Украина 365» показал, как военные ВСУ защищают Бахмут и, находясь под плотным вражеским огнем, уничтожают захватчиков.

По данным Генштаба ВСУ, в последнее время противник сосредотачивает основные усилия на атаках на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях; усиливает свою группировку войск на Лиманском и Бахмутском направлениях и активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям украинских войск.

Ранее стало известно, что армия РФ пытается перерезать трассы Славянск - Бахмут и Константиновка - Бахмут, чтобы окружить город с севера и юга.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».