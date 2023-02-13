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«Прямое попадание!»: защитники Бахмута показали, как «обнулили» оккупантов

  • 13.02.2023, 10:51
  • 4,138
«Прямое попадание!»: защитники Бахмута показали, как «обнулили» оккупантов

Украинские военные сняли бой на видео.

Бахмутское направление уже несколько месяцев подряд остается одним из самых «горячих» на карте войны. Только 12 февраля оккупанты обстреляли из артиллерии, танков и минометов 13 населенных пунктов на этом участке фронта. Несмотря на непрерывные обстрелы и попытки штурмов, украинским защитникам удается отстаивать свои позиции и ликвидировать оккупантов.

Телеграм-канал «Украина 365» показал, как военные ВСУ защищают Бахмут и, находясь под плотным вражеским огнем, уничтожают захватчиков.

По данным Генштаба ВСУ, в последнее время противник сосредотачивает основные усилия на атаках на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях; усиливает свою группировку войск на Лиманском и Бахмутском направлениях и активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям украинских войск.

Ранее стало известно, что армия РФ пытается перерезать трассы Славянск - Бахмут и Константиновка - Бахмут, чтобы окружить город с севера и юга.

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