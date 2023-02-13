Названы самые экономичные автомобили 8 13.02.2023, 11:40

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Владельцы этих авто всегда остаются при деньгах.

Некоторые автомобили расходуют много топлива в то время, как другие являются довольно экономичными и позволяют своему владельцу сэкономить немалое количество денег и времени.

Об этом сообщает «За рулем».

Лидером самых популярных экономичных автомобилей стала Honda Fit 2018 года выпуска с объемом двигателя 1,5 л. Этот пятидверный хэтчбек считается самым малолитражным автомобилем в США. Так, автовладелец тратит на заправку бензина в год около 3817 долларов.

На втором месте - Hyundai Accent 2022 года выпуска. Объём двигателя этого автомобиля составляет 1,6 л. Так, за год бензин обходится владельцам данной марки в США в 3817 долларов.

Тройку экономичных лидеров замыкает Toyota Yaris 2020 года с объемом двигателя в 1.5 л. Стоимость топлива на год эксплуатации Yaris обходится примерно в 3944 доллара.

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