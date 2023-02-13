В белорусских «Печах» начали готовить российских «мобиков» 13.02.2023, 15:33

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В РФ не хватает инфраструктуры.

Российских военных начали готовить в «Печах» - 72-м объединенном учебном центре ВС Беларуси.

Как пишет УНИАН со ссылкой на мониторинговые группы, военные пропагандисты рассказывали о боевой подготовке так называемой региональной группировки войск.

В сюжете приводится комментарий Вадима Сурова, начальника 72-го объединенного учебного центра ВС РБ (72-й ОУЦ).

«На сегодняшний день проходит обучение военнослужащих, как Российской Федерации, так и Вооруженных Сил Республики Беларусь на едином фоне по подготовке региональной группировки войск. На данном учебном месте на танковом огневом городке совместные экипажи, как российские, так и белорусские выполняют упражнения подготовительные, а также отрабатывают вопросы на тренажерах. Дальше они оттачивают свое мастерство на полигонах», - сказал он.

Таким образом, военные признали, что используют учебную базу 72-го ОУЦ для подготовки российских мобилизованных. Ранее официально об этом не сообщалось. В сюжете демонстрируются кадры из учебных классов 72-й ОУЦ, на которых можно увидеть российских военных.

72-й ОУЦ - это «кузница кадров» для всех ВС Беларуси. В его структуре есть 6 школ, которые готовят младших командиров и специалистов по 81-й специальности. В состав 72-го ОУЦ входят (среди прочего):

3-я школа подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений;

12-я школа подготовки специалистов подразделений связи;

307-я школа подготовки специалистов мотострелковых и десантных подразделений.

Данный факт подтверждает нехватку у ВС РФ инфраструктуры для качественной подготовки в т.ч. танковых экипажей.

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