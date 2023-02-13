Опального олигарха Чижа осудили на 3,6 года колонии

Опального олигарха Чижа осудили на 3,6 года колонии2
- 13.02.2023, 15:57
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И сразу же амнистировали.
Сегодня в суде Центрального района Минска огласили приговор по делу Юрия Чижа.
Как сообщала «Народная Воля», Чижа обвиняли в легализации средств, полученных преступным путем, а также в мошенничестве.
Процесс по громкому делу проходил в закрытом режиме — об этом попросил гособвинитель, мотивировав тем, что в постановлении о привлечении Чижа в качестве обвиняемого и материалах дела о при материалах уголовного дела имеется информация для служебного пользования, которая не может подлежать разглашению.
Как следует из приговора, который зачитал судья Валерий Есьман, от отбывания в колонии Юрия Чижа освободили — применили амнистию и зачли в срок наказания то, что он уже отсидел.
В суде прозвучало, что деньги Чижа, изъятые во время обысков, хранились на депозитном счете в КГБ, теперь их можно будет забрать. Речь не о миллионах долларов — суммы назывались небольшие.
Имущество бизнесмена также освободили от ареста.
Как Юрий Чиж отреагировал на приговор?
«Если одним словом выразить, то время пройдет — разберемся, — сказал он «Народной Воле». — Это решение — только отправная точка для меня. Возможность дальше заниматься своими делами. А впереди еще ждет немало, восстанавливать много чего придется…»
Уезжать из Беларуси Юрий Чиж не намерен. И не только потому, что сейчас еще временно невыездной.
«Здесь дел много», — говорит он.