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ВСУ нанесли мощный удар по «вагнеровцам» в районе Бахмута

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  • 13.02.2023, 16:21
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ВСУ нанесли мощный удар по «вагнеровцам» в районе Бахмута

Ликвидированы 20 наемников, трое взяты в плен.

Украинские защитники под Бахмутом на Донбассе отбили у оккупантов ранее утраченные позиции. Только пятеро пограничников Луганского пограничного отряда ликвидировали 20 наемников российской ЧВК «Вагнер», еще 20 боевиков получили ранения и трое попали в плен.

Соответствующее видео появилось в распоряжении ТСН. Отмечается, что украинские бойцы узнали от разведки, что большая группа «вагнеровцев» заходит на позиции, и решили атаковать противника.

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