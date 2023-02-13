Среди российских «мобиков» растет количество отказников 1 13.02.2023, 17:49

Военные РФ платят командирам и уничтожают собственную технику, чтобы не попасть на передовую.

Российские мобилизованные любым способом стараются не попасть на передовую.

Об этом в эфире «Еспресо» заявил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Украины Алексей Дмитрашковский.

«Наблюдаются морально-психологические потери у россиян. Там есть жалобы на руководство - что оно бессмысленно использует своих людей. Наступательные действия должны стихнуть в ближайшее время. Есть очень большое количество отказников из мобилизованных, которые отказываются идти в атаку и двигаться в сторону передовой», – сказал он.

Спикер добавил, что в российских подразделениях существуют большие денежные поборы.

«Командиры берут деньги, чтобы люди не шли на передовую. Собирают с подчиненных якобы на погибших, которых никто не забирает с полей. Берут по 20-30 тыс. рублей якобы для семей погибших. Никто ничего не отправляет - командиры наживаются. Даже была информация о том, что продают горючее с техники. Поступила информация из Мариуполя, что военные выводят из строя технику.Поступило на ремонт несколько единиц тяжелой техники, у всех одинаковая причина - проблемы с двигателем. Люди настолько боятся выдвигаться в зону боевых действий, что уничтожают технику», - подытожил Дмитрашковский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».