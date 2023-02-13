В российском Красноярске начался масштабный пожар 13.02.2023, 17:55

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Площадь возгорания — шесть тысяч квадратных метров.

В российском Красноярске 13 февраля пылает очередной склад, площадь возгорания - 6 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на российские СМИ.

«К тушению пожара привлечены 37 человек и 11 единиц техники, идет наращивание группировки», - говорится в сообщении ТАСС.

Причины возгорания не сообщаются.

Это второе складское помещение, которое масштабно сгорело в Красноярске в течении месяца. Так, 12 января произошел пожар в складском помещении в центре Красноярска. Тогда площадь пожара была в шесть раз меньше - 1 тыс. кв. метров. О его масштабе можно судить по видео, выложенным в соцсетях.

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