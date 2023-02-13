Российский рубль упал до нового минимума после эмбарго ЕС 1 13.02.2023, 19:55

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Конец энергетических сверхдоходов Путина?

Российский валютный рынок продолжает катиться по наклонной вниз, в то время как сырьевые доходы экономики падают из-за новых санкций Запада, пишет The Moscow Times.

На торгах в понедельник, 13 февраля, доллар и евро на Московской бирже обновили максимумы с апреля прошлого года: курс американской валюты поднимался до 73,8775 рубля, а европейской - 79,2450 рубля.

С начала февраля рубль потерял больше трех рублей, а его череда снижения к доллару - 9 дней подряд — стала самой продолжительной за последние четыре месяца.

«Снижение российской валюты во многом обусловлено сокращением притока валютной выручки в РФ из-за внешних ограничений на российский экспорт», - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

С 5 декабря Евросоюз ввел эмбарго на российскую нефть и «потолок цен», после чего стоимость российского сорта Urals обвалилась до минимумов с пандемии - ниже $50 за баррель в декабре. В феврале под аналогичные меры попали еще и нефтепродукты, и за период с 1 по 12 февраля их экспорт из морских портов сократился на 10%, по данным Reuters.

Газовые доходы резко просели вместе с объемами экспорта, которые по итогам прошлого года откатились до уровней конца 1980х, а в этом, по прогнозу Международного энергетического агентства, могут стать минимальными за 40 лет.

«Это конец энергетических сверхдоходов Путина», - говорит главный экономист Института международных финансов (IIF) Робин Брукс. Уже в январе ЦБ зафиксировал сжатие текущего счета платежного баланса - лишь 8 млрд долларов составил чистый приток валюты в экономику по основным операциям. Эта сумма ниже не только рекордных цифр 2022 года, но и среднего значения января за последние 14 лет, указывает Брукс. По сравнению с январем-2022 профицит сжался в 2,5 раза, добавляет Кравченко.

Февраль может принести новые проблемы российской экономике, у которой две трети валютных доходов обеспечены экспортом углеводородов: перенаправить в Азию попавшие под санкции бензин и дизель будет куда сложнее, поскольку спроса в нужных объемах просто нет, предупреждает Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка.

Снижение экспортной выручки неизбежно — падение может составить до 50%, считает управляющий активами Cresco Finance Степан Сумин. «Дополнительное негативное влияние на рубль, по всей видимости, оказывали и сообщения о подготовке нового пакета европейских санкций, в том числе в отношении четырех российских банков», - указывает Кравченко. В «черные списки» с блокироквой всех активов и запретом на корсчета может попасть Альфа-банк. А кроме того, ЕС также намерен расширить технологические ограничение и запретить поставки в Россию техники для сельского хозяйства и лесозаготовок.

В течение недели курс доллара продолжит рост и может дойти до 75 рублей, ожидает Егор Жильников, аналитик ПСБ. Падение экспортных доходов, вероятнее всего, будет продолжаться всю первую половину года, предупреждает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

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