Столтенберг: Путин не готовится к миру, а начинает новое наступление против Украины 2 13.02.2023, 21:10

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Йенс Столтенберг

Он также заявил, что НАТО «будет поддерживать Украину столько, сколько нужно».

Президент России Владимир Путин начинает новые наступательные действия в войне против Украины.

Об этом 13 февраля на брифинге, текстовая версия которого опубликована на сайте НАТО, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

«Почти через год после вторжения Путин не готовится к миру, а начинает новые наступательные действия. Поэтому мы должны продолжать обеспечивать Украину тем, что ей нужно для победы. И для достижения справедливого и прочного мира», – сказал Столтенберг.

Он отметил, что НАТО «будет поддерживать Украину столько, сколько нужно».

По мнению Столтенберга, повторное наступление России против Украины уже началось.

«Путин… направляет тысячи и тысячи новых солдат, соглашается на очень высокий уровень потерь, несет большие потери, но оказывая давление на украинцев. И то, чего России не хватает в качестве, она пытается компенсировать количеством, – подчеркнул генсек НАТО. – Для меня это лишь подчеркивает важность своевременности. Необходимо срочно предоставить Украине больше оружия. Чем быстрее мы сможем поставить оружие, боеприпасы, запчасти, топливо на фронт, тем больше жизней мы спасем и… поддержим усилия по поиску мирного решения этого конфликта путем переговоров».

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