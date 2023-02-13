Байден распорядился создать группу для изучения «феномена НЛО» 6 13.02.2023, 23:02

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Джо Байден

Военные США сбили несколько аппаратов неизвестного происхождения.

Президент США Джо Байден распорядился сформировать межведомственную группу для углубленного анализа «феномена неопознанных летающих объектов (НЛО)» после того, как военные сбили несколько аппаратов неизвестного происхождения, характера и назначения. Об этом на брифинге сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

По его словам, американские власти не видят оснований говорить о внеземном происхождении объектов, однако Байден все же поручил межведомственной группе «изучить политические импликации обнаружения, анализа и утилизации неопознанных объектов, которые представляют риски с точки зрения безопасности».

Кирби добавил, что хотя «феномен НЛО» известен давно, но до президентства Байдена американские власти не предпринимали серьезных попыток его углубленного изучения и объяснения. «Президент Байден все это изменил — мы наконец пытаемся все понять лучше», — подчеркнул он.

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