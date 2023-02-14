ISW: Российское командование сделало неправильную ставку 14.02.2023, 9:11

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Американские аналитики рассказали о просчете в планах окупантов.

Мобилизованные не смогут за два-три месяца военной подготовки стать полноценной армией, способной решить самые высокие задачи. Такое мнение озвучили аналитики из Института изучения войны.

Накануне представитель Таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский дал понять, что оккупанты уже в третий раз доукомплектовывают 155-ю бригаду морпехов Тихоокеанского флота, которая понесла значительные потери при наступлении на Угледар, информирует ISW.

До этого в 2022 года морпехи из 155-й бригады были практически полностью разбиты ВСУ при битве за Киев и в районе Павловки на Донбассе.

До штурма Угледара в рядах 155-й бригады было около 5 тысячи военнослужащих. В интервью российским оппозиционным СМИ оккупанты признались, что их на 80-90% укомплектовали мобилизованными.

В ходе штурма Угледара они показали свою небоеспособность, а главное - неготовность воевать против ВСУ. Бои показали, что мобилизованные не знают, как справиться с минными полями, из-за полного отсутствия боевого опыта.

Эти мобилизованные, вероятно, прошли ограниченную индивидуальную подготовку и не обладают сплоченностью подразделения, профессиональной подготовкой или опытом, необходимыми для крупномасштабных механизированных наступлений. Россия может развернуть дополнительные мобилизованные подразделения, которые могут вести надежные оборонительные операции или наступательные операции на истощение на линии фронта в Угледаре, но эти мобилизованные солдаты вряд ли станут эффективными механизированными подразделениями, способными проводить успешные наступательные операции в любой короткий период месяцев.

Как писал сайт Charter97.org, под Угледаром оккупационная армия РФ потеряла элитную бригаду.

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