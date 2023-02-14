Bellingcat: ВСУ ликвидировали трое криминальных авторитетов из ЧВК «Вагнера» 1 14.02.2023, 9:26

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Их завербовали в колониях.

В Украине убиты трое российских криминальных авторитетов: 59-летний Сергей Максименко, 55-летний Андрей Бережных и 55-летний Игорь Куск. Они были завербованы ЧВК ««Вагнера»» в колониях. Об этом сообщает расследовательская группа Bellingcat, пишет The Insider.

Андрей Бережных

В 2013 году Верховный суд России приговорил Андрея Бережных к 25 годам лишения свободы за убийство и ряд других правонарушений, совершенных во время его руководства небольшой бандой в Саратовской области с 1994 по 2011 год. Ранее Бережных также судил Саратовский суд за покушение на убийство еще 10 человек.

Бережных организовал свою банду в середине 90-х в Балаково, примерно в 150 километрах от областного центра Саратова. Банда действовала почти 20 лет. Журналистам он рассказывал, что преступную группировку сформировал после убийства своего начальника, желая отомстить за смерть своего «близкого друга».

Как вспоминал Бережных, вскоре в группировку вступили новые члены и началась «коммерция» — ОПГ занялась торговлей оружием. 6 октября 1994 года Бережных и его коллега Андрей Курпач с полуавтоматическими винтовками напали на группу молодых людей, выходивших из спортзала, убив троих. Бережных и его группа на протяжении многих лет совершили ряд других убийств и покушений, жертвами которых стали, в числе прочих, местные владельцы бизнесов.

В 2003 году преступная группа Бережных призналась в нападении на саратовскую телекомпанию СТВ с применением, как отмечается в материалах саратовского суда, гранатомета РПГ-26. Telegram-канал, посвященный криминальному миру России, утверждает, что Бережных погиб во время боя в Украине 8 декабря 2022 года — через месяц после того, как был завербован в ЧВК «Вагнера». Спустя месяц после его смерти, во время Рождества в его честь была устроена служба в Балаковском соборе Святой Троицы.

Сергей Максименко

Сергей Максименко до вербовки в ЧВК отбывал 25-летний срок заключения в Республике Мордовия. Судя по публикациям СМИ, он записался в наемники ЧВК ««Вагнера»»в сентябре 2022 года. Максименко возглавлял в городе Пензе преступную группу под названием «Олимпия», которая на протяжении 1990-х и 2000-х годов занималась организацией проституции, вымогательством и убийствами.

Под свой контроль группу «Олимпия» Максименко взял в 1997 году, ОПГ занималась рэкетом и ростовщичеством. В начале 2000-х «Олимпия» совершила ряд убийств — в основном владельцев местного бизнеса и лидеров соперничающих банд. В 2003 году члены ОПГ напали на семерых мужчин и их жен в местном баре с бейсбольными битами и охотничьими ружьями.

Как и Бережных, Максименко погиб в декабре 2022 года.

Игорь Куск

Игорь Куск отбывал 23-летний срок заключения в Сыктывкаре, столице Республики Коми. Куск был ветераном войны в Афганистане. Отправиться в Украину он захотел еще до того, как в колонии начали ездить рекрутеры ЧВК «Вагнера», об этом журналистам рассказала его жена. До вербовки он пытался попасть к кадыровцам и отправиться на фронт с ними.

Судебные документы из его приговора 2015 года подробно описывают, как Игорь Куск в 1998 году в Татарстане создал свою преступную группу, названную в его честь — «кусковские». Она была особенно активна в Нижнекамске и крупном краевом центре — Казани. Кусковские отличались тем, что в их рядах было немало ветеранов войны в Афганистане.

Изначально банда Куска, как и банды Бережных и Максименко, в конце 90-х годов занималась относительно малозаметными преступлениями и заказными убийствами. Согласно судебным документам, их первым известным убийством в 1998 году было заказное убийство местного электрика, застреленного возле его дома утром 30 декабря.

В 2004 году Куска и его группу обвинили в убийстве двух директоров казанской строительной компании «Татсантехмонтаж», в которой на пике популярности работало более 1000 человек. Строительная компания связалась с преступной группой, и эти два убийства, по версии российской прокуратуры, были связаны с попытками гендиректоров отвязаться от «кусковских». Генеральный директор Василий Лузганов был убит в 2001 году после увольнения высокопоставленного сотрудника, занимавшегося закупочной аферой. Гендиректор Борис Вайман был убит «кусковскими» за «ведение бизнеса, противоречащего установкам» преступной группировки.

Если похороны криминальных авторитетов Бережных и Максименко прошли довольно скромно, то похороны Куска стали заметным событием — по данным СМИ, на панихиде и похоронах присутствовало более 700 человек, в процессии участвовало около 100 автомобилей.

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