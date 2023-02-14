Альфред Кох: Путин совсем плох 14.02.2023, 9:40

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Альфред Кох

Ну вы посмотрите на этого «морпеха».

Бывший российский вице-премьер Альфред Кох в Telegram ведет ежедневный блог о войне в Украине. В этот раз он пишет о том, как Путин врет на пустом месте:

Подошел к концу триста пятьдесят пятый день войны. Уже и генсек НАТО Столтенберг считает, что российская армия начала «то самое» наступление, которое мы все ожидали. Скоро уже неделю как она наступает, людей положили видимо-невидимо, а толку? Так никуда она и не продвинулась… «Не страшны дурные вести, начинаем бег на месте….»

Путин совсем уже плохой: зачем-то наврал, что служил в морской пехоте. Вот кто его за язык тянул? И не надо это было никому, да и не к месту… Просто так ведь наврал, из любви к искусству. Теперь Пескову отдуваться, вырезать это его вранье отовсюду, объяснять, что его неправильно поняли…

Причем как-то по-детски наврал, совсем глупо. Ведь это легко проверить (да, впрочем, и так все знают): срочную он не служил, на военных сборах не был, в КГБ попал как стукач еще со студенческой скамьи…

Я последний раз так врал в классе пятом, наверное, если не в третьем. Что-нибудь про могучего папу, который десять человек может одной левой, или про то, что я тайный чемпион мира по боксу…

Мне даже Путина жалко стало в этот момент. Какой-то он нелепый такой, совсем уже не может с собой справится, вроде и сам знает, что не надо, но поделать ничего с собой уже не может: взял - и наврал…

А вы говорите - переговоры. Ну какие, к чертовой матери, переговоры? Ну вы посмотрите на этого «морпеха». О чем вы, в самом деле? Он наврет с три короба, а завтра будет глазами хлопать и опять какую-нибудь белиберду нести. Переговоры… Скажете тоже…

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