Британская разведка оценила шансы РФ на прорыв 1 14.02.2023, 12:21

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Российские войска получают приказы о наступлении на большинстве направлений.

У российской армии нет достаточных сил для прорыва ни на одном из направлений в Украине.

К такому выводу пришла британская разведка.

«В целом, текущая оперативная картина свидетельствует о том, что российские войска получают приказы о наступлении на большинстве направлений, но они не сконцентрировали достаточную боевую мощь наступательных действий ни на одном из направлений, чтобы добиться решающего эффекта», – сообщает британская разведка в Twitter.

Однако ведомство отмечает, что у «вагнеровцев» есть некоторые успехи на северной окраине Бахмута. Возможно — в районе села Красная Гора.

«На севере, в районе Кременная-Сватово Луганской области, российские войска ведут непрерывные наступательные действия, хотя масштаб каждой локальной атаки остается слишком малым для достижения значительного прорыва», — резюмирует британская разведка.

Разведчики отмечают, что возможная цель оккупантов — приблизиться к реке Жеребец.

Как писал сайт Charter97.org, американский Институт изучения войны считает, что российское командование просчиталось, сделав ставку на мобилизованных.

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