Полковник ВСУ: Объекты в Беларуси, по которым Украина может нанести удар, нанесены на карту 8 14.02.2023, 13:12

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Подготовка уже проведена.

Военный эксперт, полковник запаса вооружённых сил Украины Роман Свитан прокомментировал проекту «Лампа» возможность удара ВСУ по российским объектам на территории Беларуси:

— Исключать того, что по военным объектам России на территории Беларуси могут быть нанесены удары, нельзя. Все эти объекты нами завизуализированы, их точки нанесены на карту.

То есть уже проведена подготовка к удару, и в любой момент, если в сторону Украины со стороны Беларуси начнется движение российских войск, по решению нашего военно-политического руководства такой приказ будет выполнен.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, Роман Свитан выразил мнение, что Лукашенко ждет трибунал.

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