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Полковник ВСУ: Объекты в Беларуси, по которым Украина может нанести удар, нанесены на карту

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  • 14.02.2023, 13:12
  • 8,264
Полковник ВСУ: Объекты в Беларуси, по которым Украина может нанести удар, нанесены на карту

Подготовка уже проведена.

Военный эксперт, полковник запаса вооружённых сил Украины Роман Свитан прокомментировал проекту «Лампа» возможность удара ВСУ по российским объектам на территории Беларуси:

— Исключать того, что по военным объектам России на территории Беларуси могут быть нанесены удары, нельзя. Все эти объекты нами завизуализированы, их точки нанесены на карту.

То есть уже проведена подготовка к удару, и в любой момент, если в сторону Украины со стороны Беларуси начнется движение российских войск, по решению нашего военно-политического руководства такой приказ будет выполнен.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, Роман Свитан выразил мнение, что Лукашенко ждет трибунал.

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