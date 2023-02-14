В США сбежал российский инженер, знающий секреты ракетоносца Ту-160 20 14.02.2023, 14:37

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Российский инженер попросил убежища в Америке и пообещал раскрыть тайны о лучшем бомбардировщике РФ.

Инженер Казанского авиационного завода, где производятся стратегические бомбардировщики Ту-160, сбежал в США и попросил там убежища в обмен на информацию. Об этом говорится в отчете Таможенной и пограничной службы США, который попал в руки издания Yahoo News (перевод - «Униан»).

Утверждается, что один из инженеров, работавших над российским стратегическим бомбардировщиком Ту-160, в конце декабря пересек границу со стороны Мексики на бронированном джипе вместе с семьей и попросил убежища.

Мужчина сообщил, что боится преследований российских властей за участие в протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. За предоставление убежища мужчина пообещал расплатиться важной информацией о российской военной авиации.

- Он сказал, что был инженером-строителем и что его предыдущая работа включала работу с 2018 по 2021 год на производстве определенного типа военного самолета на авиационном заводе Туполева в городе Казань, – пишет издание.

Американские спецслужбы длительное время проверяли россиянина и пришли к выводу, что он действительно обладает значимой информацией.

- За последние несколько лет на заводе Туполева началась крупная новая программа строительства улучшенной версии самолета, а также программа модернизации существующих самолетов, — отмечает издание.

Американские власти отказались подтвердить или опровергнуть журналистам эту историю. Издание полагает, что сейчас его допрашивает ФБР.

В то же время военный эксперт Майкл Кофман объяснил, какой информацией может обладать инженер.

- Человек, работающий на военно-промышленном предприятии, таком как Туполев, может иметь доступ к целому ряду информации об оборонно-промышленном производстве, спецификациях, связанных с бомбардировщиком Ту-160 и его недавно разработанным модернизированным вариантом, различными производственными процессами, зависимостями и их ограничениями, — сказал Кофман.

Что собой представляет Ту-160

Ту-160 — межконтинентальный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х годах. Считается самым лучшим из имеющихся у России стратегических бомбардировщиков.

В 2015 году Россия решила запустить в производство модернизированную версию самолета – Ту-160М. Из открытых источников известно, что к концу 2022 года один такой самолет был построен с нуля, а второй создан путем глубокой модернизации старой машины.

В ходе полномасштабного вторжения в Украину Россия использует бомбардировщики Ту-160 для нанесения ракетных ударов по украинской гражданской инфраструктуре. Чтобы избежать поражения силами ПВО, бомбардировщики выпускают ракеты из глубины российской территории.

В декабре прошлого года на аэродромах, где базируются в том числе Ту-160, произошли взрывы. Тогда пострадали бомбардировщики других типов, но 160-е после этого отогнали дальше от границ Украины.

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