«Первый в зачистке ФСБ пошел»: умер экс-гауляйтер Мариуполя 8 14.02.2023, 18:10

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Константин Иващенко

Россияне избавляются от коллаборантов.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в своем телеграм-канале, что по предварительной информации ФСБ «убрала» Константина Иващенко.

О том, что в Мариуполе оккупанты назначили Иващенко «мэром» города, стало известно 4 апреля 2022-го года.

«Можно занимать очередь для танцев на могиле предателя, чьи руки по локти в крови мариупольцев. Первый в зачистке ФСБ пошел. Следующей мраzи – приготовиться», – написал Андрющенко.

Он добавил, что россияне активно зачищают коллаборантов.

«Ждем окончательного официального подтверждения. Надеемся – быстрого и приятного для всех нас», - добавил он.

По его мнению, мариупольского гауляйтера «убрали» сами российские оккупанты.

«Типичный путь. Мы предупреждали что так и будет. Свои уберут раньше чем наши», - резюмировал он.

По его словам, другим коллаборантам стоит бежать из Мариуполя, пока у них еще есть такая возможность.

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