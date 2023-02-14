«Первый в зачистке ФСБ пошел»: умер экс-гауляйтер Мариуполя

«Первый в зачистке ФСБ пошел»: умер экс-гауляйтер Мариуполя8
- 14.02.2023, 18:10
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Россияне избавляются от коллаборантов.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в своем телеграм-канале, что по предварительной информации ФСБ «убрала» Константина Иващенко.
О том, что в Мариуполе оккупанты назначили Иващенко «мэром» города, стало известно 4 апреля 2022-го года.
«Можно занимать очередь для танцев на могиле предателя, чьи руки по локти в крови мариупольцев. Первый в зачистке ФСБ пошел. Следующей мраzи – приготовиться», – написал Андрющенко.
Он добавил, что россияне активно зачищают коллаборантов.
«Ждем окончательного официального подтверждения. Надеемся – быстрого и приятного для всех нас», - добавил он.
По его мнению, мариупольского гауляйтера «убрали» сами российские оккупанты.
«Типичный путь. Мы предупреждали что так и будет. Свои уберут раньше чем наши», - резюмировал он.
По его словам, другим коллаборантам стоит бежать из Мариуполя, пока у них еще есть такая возможность.