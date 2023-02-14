Израиль впервые отправил на экспорт нефть 5 14.02.2023, 19:50

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На протяжении почти всей своей истории как независимого государства Израиль сильно зависел от импорта нефти и газа.

Однако открытие месторождений в Восточном Средиземноморье позволило стране в последнее десятилетие полностью обеспечить себя газом.

А в понедельник Израиль впервые отправил на экспорт нефть. Танкер Seliger класса Aframax (перевозит до 700 000 баррелей) был загружен на плавучей платформе компании Energean, с которой ведется добыча на месторождении Karish, сообщает Financial Times.

По информации Energean, у нее заключен договор на закупку и продажу нефти на мировом рынке с крупнейшим независимым нефтетрейдером Vitol.

Karish – преимущественно газовое месторождение, но сопутствующая добыча нефти важна для экономики проекта, рассказали FT знакомые с ситуацией люди. За газ Energean получает относительно невысокую относительно мировых котировок цену, потому что Израиль – изолированный рынок. А нефть можно танкерами отправлять в другие страны. На крупнейшем израильском газовом месторождении Leviathan, где производство началось в 2019 г., тоже добывается нефть, но она отправляется на внутренний рынок.

Ускоренная разработка Karish стала возможна после того, как прошлой осенью Израиль и Ливан при посредничестве США договорились о демаркации морской границы. Достичь соглашения они пытались около десятилетия, и в результате его заключения Израиль получил полный контроль над Karish. Другое месторождение, Qana, отошло Ливану, при этом Израиль получил право на роялти с той его части, что находится на израильской территории.

Energean начала работать на Karish в конце 2022 г.; его запасы газа оцениваются в 68 млрд кубометров. TotalEnergies должна начать бурение на Qana в этом году.

Месторождение Karish важно не только в качестве дополнительного источника нефти для мирового рынка, который переживает глобальную перестройку в связи с эмбарго на российские нефть и продукты переработки. Запасы газа сильно превышают потребности Израиля, и он намерен стать крупным поставщиком для Европы.

В 2022 г. представители Евросоюза, Израиля и Египта договаривались о будущих поставках – по трубопроводам в Египет, а оттуда в виде СПГ – в Европу. По оценкам аналитиков, первый газ может поступить к началу предстоящей зимы. Хотя объемы поначалу будут небольшими, Израиль может внести вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы, которой теперь нужно будет планировать развитие и заполнять хранилища, не особо полагаясь на поставки из России.

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