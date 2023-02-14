Никки Хейли объявила о выдвижении в президенты США 3 14.02.2023, 21:39

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Никки Хейли

Экс-постпред США при ООН пообещала бороться как с внутренними, так и внешними противниками Америки.

Бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли сообщила о намерении участвовать в выборах главы государства в 2024 году. «Я Никки Хейли, и я баллотируюсь в президенты», — сказала она, подчеркнув, что пришло время для лидеров нового поколения.

Хейли пообещала бороться как с внутренними, так и внешними противниками США. «Некоторые люди смотрят на Америку и видят ее уязвимость. Социалистические левые видят возможность переписать историю. Китай и Россия на марше. Они все думают, что нас можно запугивать, пинать. Вы должны знать, что я не мирюсь с задирами. И когда ты даешь отпор, им будет еще больнее, если ты на каблуках, — отметила она.

Ранее политик говорила, что США никогда не будут дружить с Россией и не смогут доверять ей «ни при каких обстоятельствах».

Хейли 51 год. Она — второй член Республиканской парии, вступивший в президентскую гонку вслед за экс-президентом США Дональдом Трампом, который объявил о выдвижении 16 ноября 2022 года. Теперь им предстоит встретиться на праймериз.

Согласно опросу Reuters, сейчас ее поддерживают 4% республиканцев, а Трампа — 43%. Еще 31% выступили за губернатора Флориды Рона Де Сантиса. Он пока официально не начал кампанию. Среди других высокопоставленных членов партии, рассматривающих возможность участия в выборах 2024 года: бывший вице-президент Майк Пенс, сенатор Тим Скотт из Южной Каролины, губернатор Нью-Гэмпшира Крис Сунуну и экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон.

В 2010 году Хейли выиграла выборы губернатора Южной Каролины и стала первой женщиной на этом посту. После шести лет руководства штатом Трамп назначил ее постпредом при ООН. Через два года Хейли ушла с дипломатической работы и основала комитет политических действий «Встань за Америку».

Недавно Хейли сообщила Трампу, что хочет баллотироваться, и он сказал ей: «Вы должны это сделать». При этом в 2021 году она заявляла, что не будет участвовать в выборах президента, если там будет Трамп. В интервью Fox News Хейли пояснила смену позиции словами: «Выживание Америки имеет значение».

Между тем нынешний президент США Джо Байден еще не решил, будет ли он выдвигаться на выборы главы государства в 2024 году. Politico писало, что он может сделать заявление по этому поводу в феврале, и решение будет зависеть от состояния его здоровья и результатов обсуждения с семьей.

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