Феерический фейерверк: как горит российский «Солнцепек» 15.02.2023, 2:21

1,334

Видеофакт.

72-я бригада Вооруженных сил Украины поздравила с Днем всех влюбленных уничтожением российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1 под Угледаром, сообщил известный общественный деятель Сергей Притула.

72 бригада феєрично вітає усіх з Днем Закоханих.



Кохайтеся чорноброві, та…(с)



P.S. Відео зняте з допомогою дрона, який з‘явився у бригаді завдяки вашим донатам.



Віддячте хлопцям за подарунок до свята:https://t.co/xH2OorUKdN pic.twitter.com/hdeY3tPRFx — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) February 14, 2023

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».