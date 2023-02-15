Феерический фейерверк: как горит российский «Солнцепек»
- 15.02.2023, 2:21
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Видеофакт.
72-я бригада Вооруженных сил Украины поздравила с Днем всех влюбленных уничтожением российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1 под Угледаром, сообщил известный общественный деятель Сергей Притула.
72 бригада феєрично вітає усіх з Днем Закоханих.— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) February 14, 2023
Кохайтеся чорноброві, та…(с)
P.S. Відео зняте з допомогою дрона, який з‘явився у бригаді завдяки вашим донатам.
Віддячте хлопцям за подарунок до свята:https://t.co/xH2OorUKdN pic.twitter.com/hdeY3tPRFx