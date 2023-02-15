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Феерический фейерверк: как горит российский «Солнцепек»

  • 15.02.2023, 2:21
  • 1,334
Феерический фейерверк: как горит российский «Солнцепек»

Видеофакт.

72-я бригада Вооруженных сил Украины поздравила с Днем всех влюбленных уничтожением российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1 под Угледаром, сообщил известный общественный деятель Сергей Притула.

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