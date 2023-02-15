Русские солдаты зарезали в Украине сослуживца за отказ пить с ними алкоголь

Русские солдаты зарезали в Украине сослуживца за отказ пить с ними алкоголь16
- 15.02.2023, 8:12
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Спящему в казарме «мобику» воткнули нож в грудь.
Мобилизованного 28-летнего российского оккупанта Владимира в Украине зарезали свои же сослуживцы.
Об этом 14 февраля сообщили в одном из сообществ города Клинцы Брянской области в соцсети, передает dialog.ua.
В российской соцсети пожаловались, что Владимира лишили жизни во сне.
«Прямо в казарме, в постели. Воткнули нож в грудь и провернули», - заявили в сообщении.
По словам автора публикации, мобилизованного зарезали за то, что он отказался выпивать с сослуживцами.