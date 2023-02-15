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Русские солдаты зарезали в Украине сослуживца за отказ пить с ними алкоголь

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  • 15.02.2023, 8:12
  • 8,438
Русские солдаты зарезали в Украине сослуживца за отказ пить с ними алкоголь

Спящему в казарме «мобику» воткнули нож в грудь.

Мобилизованного 28-летнего российского оккупанта Владимира в Украине зарезали свои же сослуживцы.

Об этом 14 февраля сообщили в одном из сообществ города Клинцы Брянской области в соцсети, передает dialog.ua.

В российской соцсети пожаловались, что Владимира лишили жизни во сне.

«Прямо в казарме, в постели. Воткнули нож в грудь и провернули», - заявили в сообщении.

По словам автора публикации, мобилизованного зарезали за то, что он отказался выпивать с сослуживцами.

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