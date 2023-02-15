Главари «ДНР» подняли бунт против российского генерала
- 15.02.2023, 9:28
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Российского командующего обвинили в бездарности и трусости.
В так называемой «ДНР» резко критикуют российского генерала под позывным «Туман», который, как сообщается, возглавляет «1-й армейский корпус». О Тумане выпустил разоблачительный пост сепаратистский Telegram-канал «Бэтмен ДНР», сообщает dialog.ua.
Российского командующего ресурс называет «бездарем», «трусом», а также обвиняет в использовании военнослужащих в качестве «пушечного мяса».
«Туман - целый командующий 1-м АК ДНР, - оказался банальным бездарем и трусом, которого прислали из Генштаба РФ. Командиры подразделений корпуса жалуются на то, что это не просто очередной глупый ставленник, а настоящий «мясник». Тактика «людских волн» - одна из его самых любимых. Командующий бережет только технику, люди же его просто не интересуют», - написал ресурс.
По его данным, особенно безжалостен российский генерал к мобилизованным жителям оккупированного Донбасса. «Призванный гражданин просто не считается за человека, а неподготовленными подразделениями наступают в полный рост без артиллерии и танков», - пишет российский Telegram-канал.
Он уточнил, что российский генерал вообще не приближается к линии фронта.