Главари «ДНР» подняли бунт против российского генерала 15.02.2023, 9:28

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фото: AP

Российского командующего обвинили в бездарности и трусости.

В так называемой «ДНР» резко критикуют российского генерала под позывным «Туман», который, как сообщается, возглавляет «1-й армейский корпус». О Тумане выпустил разоблачительный пост сепаратистский Telegram-канал «Бэтмен ДНР», сообщает dialog.ua.

Российского командующего ресурс называет «бездарем», «трусом», а также обвиняет в использовании военнослужащих в качестве «пушечного мяса».

«Туман - целый командующий 1-м АК ДНР, - оказался банальным бездарем и трусом, которого прислали из Генштаба РФ. Командиры подразделений корпуса жалуются на то, что это не просто очередной глупый ставленник, а настоящий «мясник». Тактика «людских волн» - одна из его самых любимых. Командующий бережет только технику, люди же его просто не интересуют», - написал ресурс.

По его данным, особенно безжалостен российский генерал к мобилизованным жителям оккупированного Донбасса. «Призванный гражданин просто не считается за человека, а неподготовленными подразделениями наступают в полный рост без артиллерии и танков», - пишет российский Telegram-канал.

Он уточнил, что российский генерал вообще не приближается к линии фронта.

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