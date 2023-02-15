Во Владивостоке показали огромное кладбище морпехов из разбитой под Угледаром 155-й бригады РФ 15 15.02.2023, 9:53

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За короткое время появились сотни новых могил.

Известная по зверствам в Буче 155-я бригада российских морских пехотинцев из Владивостока понесла тяжелейшие потери при попытке наступления под Угледаром в Донецкой области.

ВСУ разгромили морпехов, и на свою далекую родину вернулось множество оккупантов в черных пакетах. В социальных сетях распространились видео Морского кладбища во Владивостоке. На кладбище ряды свежих могил морских пехотинцев Тихоокеанского флота РФ, ликвидированных на Донбассе.

Расстояние от Владивостока до Украины почти 10 тысяч километров, но уже и там образовалось целое кладбище из «демилитаризованных» в Украине.

Кадры публикует Тelegram-канал «Украина 365».

«С другого конца света поехали в чужую страну, чтобы погибнуть в идиотской атаке на какое-нибудь разрушенное село и вернуться домой в ящике. Бессмысленный суицид. Плачут, причитают и все равно едут умирать», - комментирует видео украинский журналист Денис Казанский.

Ранее глава РФ Владимир Путин, улыбаясь, отметил «успех» российских морпехов, разгромленных под Угледаром. Его слова о том, что бойцы «работают как следует», с радостным выражением лица звучали очень цинично и возмутили общественность.

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