Бой в Бахмуте: ВСУ отбросили «вагнеровцев» на сотни метров 1 15.02.2023, 10:23

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Поздно вечером украинские бойцы подкрались по снегу к позициям армии РФ.

В сети опубликовали видео продвижение подразделения ВСУ в районе Бахмута. Россияне, похоже, бросили на позиции экс-зеков в качестве пушечного мяса.

Информация обнародована в Telegram-канале «Бавовна» со ссылкой на украинских военных, которые вели бой.

Подразделение ВСУ, которое выбивало солдат армии РФ, – это 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар». На видео не видно особых подробностей сражения. Однако зрители, находясь в тылу и безопасности, имеют возможность понять, как действуют военные в боевых условиях.

Первые кадры записи – подготовка к ночному бою: военные в маскировочных комбинезонах продвигаются между деревьями.

Раздается голос: говорит, что начали работать «Грады», поэтому нужно ускоряться.

Далее бойцы залегают в заснеженном овраге, продолжая бить в сторону врага.

В какой-то момент подразделение поднимается и спешит вперед. При этом слышно, как автор видео меняется оружием: отдает побратиму автомат, сам берет пулемет.

Украинские военные, стреляя в сторону врага, продвигаются вперед.

События происходят поздно вечером, поэтому особых подробностей не видно: заметны вспышки от выстрелов и короткая команда: часть должна обойти врага слева, часть – справа.

В итоге, как указано в описании видео, врага выбили с отрезка 300-400 м. Причем ночью туда проникли «вагнеровцы», чтобы забрать останки своих «побратимов», однако их выследили и тоже накрыли пушечным огнем.

Автор видео – боец ВСУ, который назвал свой паблик «Говорят, снайпер». Мужчина рассказал о некоторых вещах, которые его удивили во время боя:

во-первых, русские вояки удерживали позиции, совсем не имея поддержки артиллерии;

во-вторых, участок, где происходил бой, достаточно важен с точки зрения захвата Бахмута, и враг должен держать его изо всех сил. Но этого почему-то не происходит;

в-третьих, возможно, на участок бросили экс-зеков-«вагнеровцев», которыми забрасывают позиции в надежде на чудо.

Отметим, согласно данным Генштаба ВСУ, Бахмут продолжает быть главной целью армии РФ – его штурмуют и массированно обстреливают.

На карте боевых действий DeepState заметны определенные положительные изменения к югу от города: линию боев у Ивановского несколько отодвинули, хотя враг продолжает атаковать. Изменения, кстати, отмечены утром 14 февраля – в день публикации видео от «Айдара».

Об этом же говорят в бойцы ВСУ, записывая короткие видео из Бахмута. В записи, датированной 14 февраля, украинский военный уверяет, что город – под контролем Украины. Также он утверждает: «Враг давит с разных направлений. Ребята отдают силы – это бесценно».

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