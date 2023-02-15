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Задержан гендиректор крупнейшего строительного предприятия Беларуси?

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  • 15.02.2023, 12:33
  • 11,636
Задержан гендиректор крупнейшего строительного предприятия Беларуси?
Николай Милошевский

Речь идет об ОАО «МАПИД».

В редакцию сайта Charter97.org написал бывший работник открытого акционерного общества «МАПИД»:

- Есть информация о задержании генерального директора ОАО «МАПИД» Николая Милошевского.

Я бывший работник «МАПИД», там остались работать друзья. Задержание произошло на прошлой неделе. Никто не разглашает ни причин, ни обстоятельств. Знаю, что по структурным подразделениям пришёл приказ, чтобы его заместил Леонид Астрейко.

Сайт Charter97.org позвонил в приемную предприятия, чтобы якобы записаться на личный прием к Милошевскому, который он ведет по четвергам. В приемной сказали, что «Милошевский находится на больничном, а прием ведет Астрейко».

Отметим, что ОАО «МАПИД» - крупнейшее строительное предприятие Беларуси. В прошлом году ему даже вручили премию «правительства» за достижения в области качества 2021 года.

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