Спутник рассекретил тайную сеть вокзалов для бронепоезда Путина 7 15.02.2023, 13:56

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Опубликованы снимки с воздуха.

Построенные для Путина станции видны на спутниковых снимках, которые использует сервис Google Maps. Станции, построенные для бронепоезда Путина рядом с его резиденциями, попали на спутниковые снимки.

О том что для главы Кремля построили секретную сеть железных дорог и станций, ранее сообщил центр «Досье».

Журналистам удалось выяснить детали сложной схемы функционирования поездов, которые перевозят российского президента во время войны с Украиной.

Построенные для Путина станции видны на спутниковых снимках, которые использует сервис Google Maps, в том числе на снимках видна станция рядом с вертолетной площадкой в деревне Долгие Бороды, ближайшем населенном пункте к резиденции Путина на Валдае, отдельный тупиковый путь, ведущий к резиденции «Бочаров ручей» в Сочи, а также вокзалы в центре Москвы и в Ново-Огарево.

Как сообщал сайт Charter97.org, российские журналисты опубликовали большое расследование о том, что Путин в последние годы стал регулярно перемещаться по РФ на специальном бронепоезде.

Как выяснил «Проект», для этого рядом с его многочисленными резиденциями построили отдельную сеть железных дорог.

13 февраля издание «Сота» опубликовало фотографии спецвокзала Путина в районе Каланчевской в Москве. Пользователи отмечают, что глава Кремля все больше становится похож на диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына: он тоже в качестве средства для передвижения использует бронированный состав, опасаясь покушений и рисков для собственной жизни.

Ранее сообщалось, что после начала войны в Украине Путин чаще пользуется железнодорожным транспортом, используя собственный бронепоезд.

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