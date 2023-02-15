Спецслужбы выкрали украинца, работавшего в Витебском облисполкоме 15.02.2023, 15:06

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Мать похищенного рассказала подробности.

Месяц назад в январе 2023 в Витебске пропал уроженец Чернигова Андрей Шмай. Он работал в Витебском облисполкоме. Об этом сообщило черниговское издание Cheline. Чтобы восстановить картину произошедшего, «Флагшток» поговорил с матерью пропавшего.

Андрей Шмай родился в Чернигове в 1987 году. В Беларусь переехал в 2013 году, получил вид на жительства, в Витебском облисполкоме выполнял различные работы связанные с поддержанием материальной части учреждения (обслуживание электрики, сантехники и другие текущие работы, не требующие высокой квалификации). Его супруга Виктория также родилась в Чернигове, переехала в Беларусь в 2000-м году, сейчас у нее есть беларусское гражданство. Их сын учится в витебской школе.

Мать Андрея Ирина Шмай описывает обстоятельства пропажи:

«19 января после окончания рабочего дня Андрея попросили задержаться какие-то люди. Попросили задержаться, он задержался и всё. На работе сказали, что задержали спецслужбы. Я не знаю, за что его задержали, видно за то, что просто украинец. Только из-за этого. Он просто работал, у них нормальная семья — работа-дом. Ни с кем не общался, никуда не выезжал за границу, в Чернигове последний раз был в феврале 2020 года».

После этого супруга Андрея стала обзванивать места, в которых может быть заключен ее муж. Но результата не добилась.

Ирине известно, что спустя две недели супруге Андрея позвонили из органов. Человек, который назвался следователем, попросил передать документы Андрея. Больше никакой информации мать Андрея не знает — его жена напугана ситуацией и не может сообщить какие-либо подробности.

На протяжении прошедшего месяца органы МВД и КГБ публично не отчитывались о задержаниях, которые бы по описанию подходили на задержание Андрея Шмая.

При помощи украинского посольства в Беларуси, а также через народного депутата Украины через МИД Украины в конце января Ирина Шмай запросила информацию о своем сыне в Министерстве иностранных дел Беларуси. По состоянию на 15 февраля ответа от МИДа не последовало.

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