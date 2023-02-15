Средства ПВО нанесли удар по неизвестному объекту в небе над Киевом

Средства ПВО нанесли удар по неизвестному объекту в небе над Киевом2
- 15.02.2023, 15:31
- 4,912
Жители украинской столицы слышали взрывы.
В среду днем, 15 февраля, в Киевской области объявили воздушную тревогу. В небе был обнаружен неизвестный объект.
Отметим, что в Киеве воздушная тревога не объявлялась. Об этом свидетельствует специализированный ресурс Аlarmmap.
При этом киевляне сообщают о том, на правобережье слышали звук пролетавшего объекта, не похожий на самолет.
В то же время в Сети уже появились кадры работы ПВО в Киевской области. Сообщается, что удар был нанесен по неизвестному объекту в воздухе.
Как уточнили в Киевской областной военной администрации, в небе над Киевщиной обнаружили воздушные цели.
«В связи с этим работает ПВО», — добавили в КОВА.