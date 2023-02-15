Средства ПВО нанесли удар по неизвестному объекту в небе над Киевом 2 15.02.2023, 15:31

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Жители украинской столицы слышали взрывы.

В среду днем, 15 февраля, в Киевской области объявили воздушную тревогу. В небе был обнаружен неизвестный объект.

Отметим, что в Киеве воздушная тревога не объявлялась. Об этом свидетельствует специализированный ресурс Аlarmmap.

При этом киевляне сообщают о том, на правобережье слышали звук пролетавшего объекта, не похожий на самолет.

В то же время в Сети уже появились кадры работы ПВО в Киевской области. Сообщается, что удар был нанесен по неизвестному объекту в воздухе.

Как уточнили в Киевской областной военной администрации, в небе над Киевщиной обнаружили воздушные цели.

«В связи с этим работает ПВО», — добавили в КОВА.

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