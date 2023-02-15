В Луганской области ужесточились бои 15.02.2023, 16:16

РФ атакует при поддержке авиации.

В Луганской области Украины наблюдается «достаточно мощное» обострение. Российские войска ведут наступление волнами при поддержке авиации в направлении Кременной и Белогоровки.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, россияне атакуют со всех сторон.

«Много очень обстрелов, враг уже подключает авиацию. Атаки постоянно идут «волнами» с разных сторон», – сказал он.

В то же время Гайдай опроверг информацию о том, что ВС РФ якобы отодвинули украинскую армию за административные границы Луганской области.

«Это не соответствует действительности, наши бойцы продолжают держать оборону», – сказал он.

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