В Луганской области ужесточились бои
- 15.02.2023, 16:16
РФ атакует при поддержке авиации.
В Луганской области Украины наблюдается «достаточно мощное» обострение. Российские войска ведут наступление волнами при поддержке авиации в направлении Кременной и Белогоровки.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телеканала «Прямой».
По его словам, россияне атакуют со всех сторон.
«Много очень обстрелов, враг уже подключает авиацию. Атаки постоянно идут «волнами» с разных сторон», – сказал он.
В то же время Гайдай опроверг информацию о том, что ВС РФ якобы отодвинули украинскую армию за административные границы Луганской области.
«Это не соответствует действительности, наши бойцы продолжают держать оборону», – сказал он.