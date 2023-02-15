Под Бахмутом задержали белоруса из ЧВК «Вагнер» 5 15.02.2023, 16:53

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Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Служба безопасности Украины предъявила подозрения гражданину Беларуси, который воевал в Украине в составе ЧВК «Вагнер». Сейчас белорус находится под стражей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы за наемничество.

Как сообщает СБУ, белорус присоединился к ЧВК «Вагнер» в июле 2022 года. Он участвовал в боевых действиях на Бахмутском направлении и в ноябре попал в плен.

«По данным следствия, иностранец подписал контракт с группировкой «Вагнер», чтобы «заработать» денег. Для этого он прибыл в тренировочный лагерь российской ЧВК, где прошел десятидневный курс боевой подготовки. Затем его перебросили на восточный фронт для штурма боевых позиций подразделений ВСУ», — говорится в сообщении СБУ.

В плену белорус дал показания о преступлениях российских военных, предоставил установочные данные лиц, причастных к преступлениям, рассказал о пытках, лишении денежного довольствия и убийствах в ЧВК «Вагнер» за неисполнение приказов.

По данным Офиса генпрокурора Украины, пленный белорус является уроженцем Минска.

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