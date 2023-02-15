Евросоюз отклонил протест «Белаэронавигации» на санкции 15.02.2023, 19:51

Режим добивался снятия санкций за посадку борта Ryanair в Минске.

Евросоюз отклонил иск «Белаэронавигации», в котором предприятие требовало отмены ограничительных мер, введенных из-за посадки борта Ryanair с Романом Протасевичем и Софией Сапегой на борту в мае 2021 года.

Суд общей юрисдикции Европейского союза рассмотрел и отклонил иск «Белаэронавигации» об отмене ограничительных мер против предприятия. Решение по иску (дело т-536/21 «Белаэронавигация» против Совета Евросоюза») было вынесено в среду, 15 февраля.

Отклоняя иск «Белаэронавигации», суд общей юрисдикции ЕС засвидетельствовал, что принятие и соблюдение ограничительных мер в отношении заявителя было оправданным. При этом суду потребовалось впервые разъяснять понятие «лицо, ответственное за репрессии» в контексте ограничительных мер, принятых с учетом ситуации в Беларуси, отмечается в судебном решении.

«Белаэронавигация» — белорусское государственное предприятие, ответственное за регулирование воздушного пространства и обеспечение воздушного движения в Беларуси. В 2021—2022 годах предприятие сначала включили, а затем сохранили в списках лиц и организаций, в отношении которых ЕС ввел санкции на том основании, что самолет Ryanair был принудительно посажен в Минске без уважительных причин, а руководствуясь политическими соображениями.

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