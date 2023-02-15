Индия отказалась покупать российское дизельное топливо 1 15.02.2023, 21:07

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Дели не станет спасть российскую нефтяную отрасль от европейского эмбарго.

Индия, ставшая главным покупателем российской нефти, от которой отказались западные страны, не станет спасть российскую нефтяную отрасль от европейского эмбарго на дизельное топливо.

Индийские НПЗ не будут закупать российский дизель, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли и представителей заводов.

По словам одного из них, затраты на импорт с учетом фрахта и страхования, оказываются слишком высоки и превышают «потолок», введенный странами G7, - $100 за баррель.

Индия полностью сама обеспечивает себя дизелем, говорит источник Reuters из числа руководителей НПЗ. А закупать российское топливо для реэкспорта невыгодно из-за действующего в Индии налога на сверхприбыли, поясняет он.

По словам источников Reuters, Индия готова закупать лишь самые дешевые российские нефтепродукты. Так, Reliance Industries, владелец крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса, в феврале увеличила импорт российской нафты, а также утроила закупки мазута. Ее примеру могут последовать Bharat Petroleum и Indian Oil, которым нафта нужна как дешевое сырье для нефтехимии.

Евросоюз ввел запрет на морские поставки российских нефтепродуктов 5 февраля, одновременно установив «потолок цен». Исторически Россия экспортировала половину производства нефтепродуктов - около 144 млн тонн из 290 млн. При этом 90% уходило на европейских рынок, который теперь закрыт санкциями, отмечают аналитики Альфа-банка.

Найти покупателей на эти объемы в Азии будет куда сложнее, чем на сырую нефть, предупреждают они: «Индия и Китай скорее заинтересованы в развитии инфраструктуры своих собственных НПЗ с тем, чтобы заменить России на глобальных рынках».

Из-за санкций нефтеперерабатывающие заводы готовятся к сокращению производства на 15%, рассказывал ранее Reuters высокопоставленный источник, знакомый с планами властей.

По данным МЭА, Россия в среднем экспортировала в 2022 году около 1,2 млн баррелей нефтепродуктов в сутки. Закрытый европейский рынок обрушит объемы в 5 раз — уже к концу I квартала без покупателей останется около миллиона баррелей ежесуточного экспорта, оценивает аналитик БКС Рональд Смит.

«Эмбарго на нефтепродукты может быть более значительным, чем эмбарго на сырую нефть», — предупреждает Смит из БКС. Власти надеются, что решить проблему удастся во второй половине года, когда будут созданы новые логистические цепочки, говорит источник Reuters.

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