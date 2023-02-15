Два белорусских пограничника утонули в Днепре на границе с Украиной

Два белорусских пограничника утонули в Днепре на границе с Украиной16
- 15.02.2023, 21:54
- 10,178
Толщина льда не выдержала вес двух вооруженных людей в полной экипировке.
В Брагинском районе, на границе с Украиной, утонули два пограничника. Лейтенант пытался спасти контрактника. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.
Утром 15 февраля на участке пограничной заставы «Комарин» пограничный наряд, состоящий из лейтенанта, сержанта контрактной службы и военнослужащего срочной службы, патрулировал местность в разлившейся пойме Днепра.
Обходя большой разлив, сержант-контрактник провалился под лед. Его попытался спасти лейтенант, при этом он отправил срочника подальше от опасности, на берег.
Толщина льда не выдержала вес двух вооруженных людей в полной экипировке.
Оба пограничника ушли под воду и утонули.