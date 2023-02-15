Два белорусских пограничника утонули в Днепре на границе с Украиной 16 15.02.2023, 21:54

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Толщина льда не выдержала вес двух вооруженных людей в полной экипировке.

В Брагинском районе, на границе с Украиной, утонули два пограничника. Лейтенант пытался спасти контрактника. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Утром 15 февраля на участке пограничной заставы «Комарин» пограничный наряд, состоящий из лейтенанта, сержанта контрактной службы и военнослужащего срочной службы, патрулировал местность в разлившейся пойме Днепра.

Обходя большой разлив, сержант-контрактник провалился под лед. Его попытался спасти лейтенант, при этом он отправил срочника подальше от опасности, на берег.

Толщина льда не выдержала вес двух вооруженных людей в полной экипировке.

Оба пограничника ушли под воду и утонули.

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