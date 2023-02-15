закрыть
15 февраля 2023, среда, 22:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бывшая жена Путина в спешке продает элитные квартиры в Испании

1
  • 15.02.2023, 22:25
  • 1,830
Бывшая жена Путина в спешке продает элитные квартиры в Испании
Людмила Очеретная

Людмила Очеретная продает две квартиры в Марбелье.

Бывшая жена Владимира Путина Людмила Очеретная срочно продает две квартиры в элитном жилом комплексе в испанской Марбелье.

Об этом сообщает El Confidencial.

Сейчас две испанские квартиры принадлежат нынешнему мужу Очеретной – Артуру Очеретному.

Несмотря на то, что пара не входит в список санкций Европейского Союза, это может быстро измениться; ведь Лондон уже ввел под санкции Очеретную и ее взрослых детей. Если бы Брюссель последовал этому примеру, это могло бы внезапно оставить семью Очеретных без квартир и остального их европейского имущества.

Отмечается, что недвижимость в Марбелье, которая оценивается в 2,2 миллиона евро, была приобретена Артуром Очеретным до брака с Людмилой, хотя не исключено, что для покупки он мог использовать деньги бывшей супруги президента России.

Напомним, в мае Британия ввела санкции против бывшей супруги Путина, а также против Кабаевой и ее семьи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Репетиция путинского провала
Репетиция путинского провала Алексей Тихонов
В Гомеле модернизируют «Шахеды»?
В Гомеле модернизируют «Шахеды»? Артем Черников
Наступление началось — рубль упал
Наступление началось — рубль упал Альфред Кох
Смотрите, он еле идет!
Смотрите, он еле идет! Ирина Халип