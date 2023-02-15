В РФ умер разработчик снарядов к системам «Град» и «Ураган» 3 15.02.2023, 22:44

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Анатолий Капчиц

Причина смерти конструктора не уточняется.

Умер конструктор Анатолий Капчиц, под руководством которого создавались боеприпасы к реактивным системам залпового огня «Град», «Град-1», «Ураган», «ТОС-1» и «Огонь», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу научно-производственного объединения «Сплав» им. А.Н. Ганичева.

Капчиц скончался в Туле. Ему было 86 лет. Причина смерти конструктора не уточняется.

Капчиц родился в 1936 году в Киеве. Окончил Тульский механический институт (ныне Тульский государственный университет), в «Сплаве» в разные годы работал инженером, заместителем начальника отдела и главным научным сотрудником. За создание боевых частей и снарядов его удостоили Государственной премии СССР, звания заслуженного конструктора России и премии правительства России. Капчиц был автором более 40 патентов и изобретений.

Напомним, в январе на 86-м году жизни скончался научный руководитель «Алмаз-Антея» и разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев. В общей сложности Камнев — автор более 20 изобретений и соавтор свыше 300 научно-технических отчетов.

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