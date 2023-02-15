ЧВК «Вагнер» убирают с Бахмутского направления 3 15.02.2023, 23:30

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Наемники понесли колоссальные потери.

Слухи о вероятном выходе российской ЧВК «Вагнер» из Украины фактически подтвердил главарь данной группировки Евгений Пригожин. Его заявление 15 февраля распространили сепаратистские Z-каналы, передает «Диалог.UA».

Пригожин дал понять, что захватить украинский Бахмут его «вагнеровцам» не удается. В произошедшем он обвинил Минобороны РФ, с которым у него случился конфликт.

«Продвижение идет не так быстро, как хотелось бы… Думаю, до Нового года бы уже взяли Бахмут, если бы не чудовищная наша военная бюрократия и не палки в колеса, которые суются ежедневно. Сегодня у нас есть определенное количество структурных изменений… Прекращен прием заключенных в наши ряды», - заявил Пригожин.

Он анонсировал сокращение своей ЧВК в связи с потерями и окончанием контрактов.

«Безусловно, в какой-то момент времени количество подразделений уменьшится, объем задач соответственным образом мы не сможем выполнять, который бы хотелось», - сказал главарь «Вагнера». Он предъявил претензии кадровым войскам за отсутствие хоть каких-либо успехов на других участках фронта.

Информацию о выводе ЧВК с Бахмутского направления 15 февраля подтвердил в своем видеообращении командир взвода 28-й ОМБр ВСУ Роберт Бровди под позывным «Мадяр». Ролик он опубликовал на своем канале в Telegram.

«Важное. На всех участках на окраине Бахмута регулярные войска вражеской армии сменяют личный состав «Вагнера». ЧВК «Вагнер» или отходит для выполнения других задач, или не имеет, чем крепиться», - сообщил военный. Он считает, что второй вариант более вероятен, так как «Вагнер» имел колоссальные потери при штурме Бахмута.

«Самое большое его достижение — Соледар, войдет в мировую историю как детоксикация яркого взлетевшего бренда ЧВК на весь мир о стены крепости Бахмут. Они разос*али (потеряли - ред.) здесь весь свой личный состав. Не имеют источника компенсации из-за внутренних ссор с руководством вражеской армии», - рассказал Мадяр. Он уточнил, что вербовать зеков «Вагнеру» уже не разрешают, а по своей воле к группировке мало кто сегодня согласится присоединиться.

«Не знаю, какой сейчас дятел пойдет в ЧВК за деньги, зная, как «Вагнер» относится к своему пушечному мясу. А зеков ему уже не дают… Хорошо потрепали свои личные составы. Довоевались, воевать уже некем», - констатировал командир.

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