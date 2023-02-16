Литва прекратила взаимодействие с Беларусью по обеспечению потока транспорта через границу 4 16.02.2023, 8:28

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фото: delfi

Денонсировано соглашение от 4 ноября 2019 года.

Литва прекращает взаимодействие с Беларусью по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу, сообщила 16 февраля пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

По сообщению литовской стороны, Служба охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с таможенными и пограничными службами Республики Беларусь по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска.

Причины прекращения взаимодействия в уведомлении не указаны.

Сотрудничество осуществлялось на основании документа, подписанного сторонами 4 ноября 2019 года.

Как сообщал сайт Charter97.org, недавно литовская сторона закрыла железнодорожный пункт пропуска «Стасилос». Теперь грузовые поезда будут пересекать границу только на пункте «Кяна».

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