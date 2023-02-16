закрыть
16 февраля 2023, четверг, 9:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Литва прекратила взаимодействие с Беларусью по обеспечению потока транспорта через границу

4
  • 16.02.2023, 8:28
  • 7,436
Литва прекратила взаимодействие с Беларусью по обеспечению потока транспорта через границу
фото: delfi

Денонсировано соглашение от 4 ноября 2019 года.

Литва прекращает взаимодействие с Беларусью по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу, сообщила 16 февраля пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

По сообщению литовской стороны, Служба охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с таможенными и пограничными службами Республики Беларусь по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска.

Причины прекращения взаимодействия в уведомлении не указаны.

Сотрудничество осуществлялось на основании документа, подписанного сторонами 4 ноября 2019 года.

Как сообщал сайт Charter97.org, недавно литовская сторона закрыла железнодорожный пункт пропуска «Стасилос». Теперь грузовые поезда будут пересекать границу только на пункте «Кяна».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Репетиция путинского провала
Репетиция путинского провала Алексей Тихонов
В Гомеле модернизируют «Шахеды»?
В Гомеле модернизируют «Шахеды»? Артем Черников
Наступление началось — рубль упал
Наступление началось — рубль упал Альфред Кох
Смотрите, он еле идет!
Смотрите, он еле идет! Ирина Халип