Ранним утром в Севастополе раздавались мощные взрывы 3 16.02.2023, 8:29

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Взрывы прогремели в районах, где расположены российские воинские части.

Ранним утром 16 февраля в Севастополе слышали звуки взрывов, сообщают корреспонденты «Крым.Реалии».

Около 5:00 утра раздалось несколько взрывов над районами, в которых расположены российские воинские части. Самый сильный взрыв раздался в 6:15 утра.

Официальных комментариев российских властей города либо военных РФ по данному факту пока нет.

Накануне в Севастополе были слышны громкие звуки, похожие на пуск ракет. Российский «глава» Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале объяснил их «тренировкой средств ПВО» и «плановым выполнением упражнений по стрельбе».

Начиная с августа в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по «украинским беспилотникам» и «работой ПВО». Российский «глава» Крыма Сергей Аксенов назвал беспилотники «основной угрозой» для Крыма.

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