Видеофакт: Украинские десантники эффектно «разнесли» российский танк 2 16.02.2023, 10:26

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архивное фото

Фейерверк из бронетехники устроили на одном из «горячих» направлений фронта.

Воины Десантно-штурмовых войск Украины эффектно разгромили вражеский танк на одном из горячих направлений.

В пресс-службе ДШВ назвали это операцией, в результате которой один экипаж российского танка стал «хорошим». Атаку зафиксировали на видео.

«Вашему вниманию краткая история одного плохого экипажа российского танчика, который стал «хорошим», — говорится в описании к видео.

На кадрах видно, что уничтожение вражеского танка корректировали с воздуха. Дрон заснял момент «фейерверка» по вражеской броне. В результате «прилета» вражеский танк взорвался и начал ярко гореть. Очевидно, экипаж ликвидирован.

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