Варварская атака на Павлоград: РФ ударила ракетами по городу, много раненых 1 16.02.2023, 11:30

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В результате обстрела повреждено промышленное предприятие и разрушены десятки жилых домов.

В украинском Павлограде в результате ночной ракетной атаки погиб один человек, еще семеро получили ранения. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

«Ужасная ночь в Павлограде. В три часа после полуночи, когда люди мирно спали в своих домах, враг ударил ракетами по городу. Погибла 79-летняя женщина. Предварительно, семь человек пострадали», - отметил он.

По данным Лысака, двух раненых госпитализировали - 79-летнего мужчину и 37-летнюю женщину - их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

В результате обстрела повреждено промышленное предприятие - там возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.

Также разрушено семь частных домов, а еще 30 повреждены. «Последствия атаки уточняются», - добавил глава ОВА.

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