закрыть
16 февраля 2023, четверг, 11:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Варварская атака на Павлоград: РФ ударила ракетами по городу, много раненых

1
  • 16.02.2023, 11:30
  • 2,642
Варварская атака на Павлоград: РФ ударила ракетами по городу, много раненых

В результате обстрела повреждено промышленное предприятие и разрушены десятки жилых домов.

В украинском Павлограде в результате ночной ракетной атаки погиб один человек, еще семеро получили ранения. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

«Ужасная ночь в Павлограде. В три часа после полуночи, когда люди мирно спали в своих домах, враг ударил ракетами по городу. Погибла 79-летняя женщина. Предварительно, семь человек пострадали», - отметил он.

По данным Лысака, двух раненых госпитализировали - 79-летнего мужчину и 37-летнюю женщину - их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

В результате обстрела повреждено промышленное предприятие - там возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.

Также разрушено семь частных домов, а еще 30 повреждены. «Последствия атаки уточняются», - добавил глава ОВА.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Репетиция путинского провала
Репетиция путинского провала Алексей Тихонов
В Гомеле модернизируют «Шахеды»?
В Гомеле модернизируют «Шахеды»? Артем Черников
Наступление началось — рубль упал
Наступление началось — рубль упал Альфред Кох
Смотрите, он еле идет!
Смотрите, он еле идет! Ирина Халип