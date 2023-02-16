Варварская атака на Павлоград: РФ ударила ракетами по городу, много раненых

Варварская атака на Павлоград: РФ ударила ракетами по городу, много раненых1
- 16.02.2023, 11:30
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В результате обстрела повреждено промышленное предприятие и разрушены десятки жилых домов.
В украинском Павлограде в результате ночной ракетной атаки погиб один человек, еще семеро получили ранения. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
«Ужасная ночь в Павлограде. В три часа после полуночи, когда люди мирно спали в своих домах, враг ударил ракетами по городу. Погибла 79-летняя женщина. Предварительно, семь человек пострадали», - отметил он.
По данным Лысака, двух раненых госпитализировали - 79-летнего мужчину и 37-летнюю женщину - их состояние врачи оценивают как средней тяжести.
В результате обстрела повреждено промышленное предприятие - там возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.
Также разрушено семь частных домов, а еще 30 повреждены. «Последствия атаки уточняются», - добавил глава ОВА.