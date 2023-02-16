В Минске закрывает офис еще один топовый разработчик игр 1 16.02.2023, 11:31

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Уволены сотни человек.

Международный разработчик и издатель мобильных игр Playgendary ликвидирует компанию в Беларуси — ООО «Плейджендари Девелопмент». Информация об этом появилась на сайте единого госрегистра. По данным ЕГР, решение принято 5 февраля собственником.

Слухи о возможном закрытии минского офиса Playgendary появились еще летом прошлого года. Тогда по компании прошла волна увольнений. Причем без работы оказались не только сотрудники минского офиса, но и других локаций, пишет devby.io.

По словам бывших сотрудников компании, еще в мае им сообщили, что могут возникнуть проблемы с переводом денег из-за границы на зарплаты. Чтобы этого избежать, нужно было уволиться из штата в Минске и подписать дистанционно договор с кипрским офисом. По итогу часть сотрудников, которые подписали такой договор, якобы в течение короткого периода времени уволили (называлась цифра — от 150 до 200 человек).

В компании не отрицали, что были увольнения, но заявили, что единовременно либо в короткий промежуток сразу 200 человек не увольняли. На вопрос о кипрской рокировке представитель Playgendary тогда коротко ответил: «Нет смысла переводить на Кипр, а потом увольнять».

На днях в Playgendary вновь прошли увольнения, сообщил один из читателей. Он утверждает, что такое решение компании было неожиданным для сотрудников. Другие подробности рассказать отказался.

В Беларуси в октябре 2021 года в Playgendary работало около 120 человек. К лету 2022 года, как утверждали бывшие сотрудники, штат сократился до 40 человек.

В линкедине журналисты нашли профили 300 человек, которые указали Playgendary в качестве актуального работодателя. Несколько десятков специалистов указали в качестве основной локации Беларусь. С осени 2022 компания стала предлагать опцию релокейта, в первую очередь в Россию, также в Польшу, Узбекистан, Грузию, Турцию, Армению.

На момент публикации на сайте Playgendary было 12 открытых вакансий.

Playgendary — международный разработчик и издатель мобильных игр. Компания была основана Дмитрием Шеленговским. Штаб-квартира паблишера находится на Кипре.

На сайте Playgendary утверждается, что в компании работает 500 человек. Загрузок игр — 3+ млрд, а ежемесячная аудитория — 250+ миллионов активных пользователей.

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