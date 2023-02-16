NYT: Под Угледаром ВСУ уничтожили две элитные бригады морской пехоты РФ

NYT: Под Угледаром ВСУ уничтожили две элитные бригады морской пехоты РФ4
- 16.02.2023, 14:22
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Соединения оккупационной армии ликвидированы практически в полном составе.
Под Угледаром в ходе боев с украинской армией были уничтожены 155-я и 40-я бригады военно-морской пехоты России, сообщает The New York Times со ссылкой на информацию полковника ВСУ Алексея Дмитрашковского, сообщающего о ходе боевых действий в этом районе.
Серьезные потери России под Угледаром подтверждаются словами одного из российских морпехов, который выжил и поговорил с изданием «7 х 7».
За неделю боевых действий под Угледаром, по оценкам Генштаба ВСУ, Россия потеряла не менее 130 единиц бронетехники, в том числе 36 танков.
Офицер украинской армии отмечает, что это уже третий разгром 155-й бригады ВС РФ за время войны в Украине.
«Первый раз после Ирпени и Бучи, второй раз их разгромили под Павловкой - они снова восстановились. А сейчас уже почти вся бригада уничтожена под Угедаром», - сказал он.
Сейчас крупномасштабное российское наступление на Угледар прекратилось, говорит представитель ВСУ, однако российская армия продолжает попытки атак небольшими группами из 10-15 солдат, вероятно, в поисках слабых мест в украинской обороне.
На прошлой неделе стало известно, что в районе Угледара была разгромлена российская колонна из более чем 30 танков, БМП и МТ-ЛБ. Одну из самых крупных из известных разовых танковых потерь российской армии в войне в Украине понесла 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес накануне заявил, что российская армия потеряла «более 1000 человек за два дня» в районе Угледара. Он также заявил, что в регионе была полностью уничтожена целая бригада.