Вячеслав Сивчик: Место Лукашенко не на пресс-конференции, а в тюрьме 16.02.2023, 15:05

Вячеслав Сивчик

Если бы не белорусский народ, войска режима уже бы воевали в Украине.

Диктатор Лукашенко заявил о готовности вступить вместе с Россией в войну против Украины.

Останется ли заявления диктатора лишь пустыми словами или есть реальная опасность того, что белорусские военные будут отправлены в Украину?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с лидером движения солидарности «Разам» Вячеславом Сивчиком.

— Во-перых, я хотел бы выразить всем нам, белорусам, соболезнования, так как идет пресс-конференция Лукашенко, хотя он не имеет никакого права занимать пост, а его место в тюрьме.

Интерес, который проявляют иностранные журналисты к его высказываниям, является в какой-то степени легитимизацией Лукашенко и его банды. Также идет втягивание белорусского народа в российско-украинскую войну, о чем диктатор неоднократно высказывался.

Тут стоит пояснить, что если бы все зависело от Лукашенко, то его войска уже в течение года воевали в Украине на стороне Лубянки и Кремля. Белорусский народ оказывает противостояние лукашенковской банде, что сдерживает Москву, чтобы использовать силовой аппарат режима в войне против Украины.

К сожалению, многие это не понимают. Те жертвы, которые приносит белорусский народ в борьбе с бандой Лукашенко за независимость и демократию, в последнее время почти не замечают в мире, про них забывают и в Беларуси.

Лукашенко наговорит много глупостей, но среди них будут и слова, которые изобличают и его, и его кровавых подельников в Кремле.

— Должна ли Украина превентивно реагировать на действия Лукашенко?

— Украине нужно было реагировать еще перед 24 февраля 2022 года. Несмотря на все предупреждения с нашей стороны, когда мы говорили, что в Беларуси после 2020 года правит не лукашенковская банда, а лукашенковско-путинская, руководство Украины верило не нам, а Лукашенко. Вы знаете, что в результате этой слепой веры российские войска дошли до околиц Киева.

Еще раз подчеркну, Лукашенко — террорист и бандит. Не только Украина, но и другие страны мира, должны были принять меры, чтобы этот бандит не угрожал ни другим странам, ни белорусскому народу.

Даже сегодня, когда про Лукашенко все всё знают, его расспрашивают иностранные журналисты, вместо того, чтобы на него были заведены уголовные дела.

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